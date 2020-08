Cinque giorni di film... da cani

STABIO - Da ieri sera e fino a domenica, sul prato situato dietro il cimitero e la palestra della Scuola media di Stabio, è stato organizzato un cinema open air. Le pellicole proiettate sul maxi schermo hanno tutte un denominatore comune: i cani. Il miglior amico dell'uomo è infatti il protagonista dei cinque film in programma alle 21.00: Piccole storie (ieri), Qua la zampa (stasera), un viaggio a 4 zampe (domani), Belle & Sebastien (sabato) e Beethoven (domenica).

L'ingresso è libero ma la prenotazione è obbligatoria, questo anche per poter garantire il rispetto della distanza fisica tra i partecipanti e delle norme igieniche in vigore. È previsto pure un servizio bar con bevande, popcorn e gelati.

In caso di pioggia la proiezione in programma è annullata. In caso di tempo incerto telefonare al numero 079 636 71 80 e ascoltare il messaggio della segreteria. Trattandosi di proiezioni all’aperto, si consiglia un abbigliamento non troppo leggero.

Per maggiori informazioni www.museostabio.ch.

