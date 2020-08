Manca poco alla BancaStato Bike Day 2020

LUGANO - Sono state aperte le iscrizioni per la quarta edizione della pedalata popolare Bike Day, in programma domenica 30 agosto a Lugano.

L’iscrizione - ricordiamo - è gratuita per tutti, ma è obbligatoria per aver diritto a un servizio sanitario professionale e al buono per il pasta party. La partenza e l’arrivo saranno al Centro esposizioni.

Per iscriversi ci si può annunciare direttamente sul sito www.bikeday.ch oppure scaricare il formulario da compilare e trasmettere per e-mail o fax.

Noleggio bici - Non hai una bici ma vuoi partecipare lo stesso alla BancaStato Bike Day? Nessun problema. Grazie a BikePort Sagl di Bellinzona puoi prenotare la tua bici per il noleggio. È possibile scegliere tra diversi tipi di bicicletta (city-bike, e-bike, mountain bike, e-mountain bike) e accessori wheehoo, carrettino per bimbi).