Lettere e pacchi in farmacia

LUGANO - A partire dal prossimo lunedì 31 agosto, a Besso il servizio postale si trasferirà ufficialmente in farmacia: per lettere, pacchi, pagamenti di fatture e prelievi di contante i cittadini si potranno quindi recare alla Farmacia della Stazione, in via Sorengo 1.

Il trasferimento - come noto - è dovuto alla decisione della Posta di rinunciare alla sede di Besso. Una decisione che aveva suscitato «sconcerto e delusione» dell'associazione Besso Pulita. Contro la chiusura dell'ufficio postale erano state raccolte oltre 4'700 firme.