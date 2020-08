Verso la conclusione dei lavori in zona Selvetta

MENDRISIO - I lavori per la messa in sicurezza della strada forestale della Valletta in zona Selvetta a Rancate sono quasi terminati. È quanto fa sapere oggi la Città di Mendrisio.

Si tratta di un intervento volto a evitare che scoscendimenti di terreno e roccia finiscano sul piano stradale. L'opera di contenimento sarà ultimata nelle prossime settimane con la piantumazione delle essenze protettive. Seguirà quindi il collaudo definitivo.

La zona Selvetta, grande poco più di due ettari, è rinomata per ospitare specie vegetali e animali protette a livello federale, come il capelvenere e il gambero di fiume. Inoltre, l'area boschiva comprende pregiati affioramento di tufo e piccole sorgenti carsiche, che compongono un contesto naturalistico di alto livello nelle immediate vicinanze del centro abitati.

Città di Mendrisio