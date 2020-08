Lavori notturni (con deviazioni) allo svincolo di Bellinzona Sud

BELLINZONA - Nell’ambito dei lavori in corso presso lo svincolo A2 di Bellinzona Sud – dove si stanno costruendo due nuove rotonde che regoleranno e miglioreranno la fluidità del traffico in uscita dall’autostrada e sulla strada cantonale Bellinzona-Locarno – a partire dal prossimo lunedì 17 agosto 2020 sono in programma alcune lavorazioni notturne (indicativamente dalle ore 21.00 alle 05.00 del mattino) per l’esecuzione dei raccordi stradali alle nuove rotonde.

Per effettuare questi lavori sono necessarie alcune deviazioni puntuali del traffico che varieranno a dipendenza dell’avanzamento dei lavori. Queste lavorazioni – meteo permettendo – dovrebbero concludersi entro metà settembre.

L’USTRA cercherà di limitare al massimo i disagi e invita l’utenza a prestare attenzione, oltre a seguire la segnaletica di cantiere.