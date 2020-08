Salta la quarantena, denunciato

BELLINZONA - Non ha rispettato la quarantena di dieci giorni prevista al rientro da un paese a rischio. Così è stato denunciato e ora rischia fino a 5'000 franchi di multa.

A riferirlo è la Rsi, secondo cui sono dieci finora le segnalazioni verificate dalla polizia. Segnalazione giunte da enti locali, privati e dall'Ufficio del medico cantonale.

«Sono state 769 le persone che si sono sinora annunciate in Ticino - aveva spiegato lunedì Giorgio Merlani -. E sono 217 quelle attualmente in quarantena». E sui nuovi casi registrati in Ticino aveva aggiunto: ««Quasi la metà dei nuovi positivi sono dovuti al rientro dall'estero, non sempre da paesi a rischio».

Da ieri sono cinque i tamponi risultati positivi al Covid-19. Tredici persone - riferisce ancora la Rsi - si trovano attualmente in isolamento, mentre sono 40 quelle in quarantena (1'026 dall'inizio del contact tracing, l'11 maggio).