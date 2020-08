Senza tetto aiutato da un ragazzo di Cadenazzo

NAPOLI/CADENAZZO - In apparenza sembra un video finto. Recitato. Un ragazzo di Cadenazzo, Idriz Kastrati, 28 anni, in vacanza a Napoli col fratello Allmir e col cugino Moreno Hadzovic, entrambi ventenni, si è reso protagonista di una particolare "iniziativa" immortalata sul social network cinese TikTok.

Cibo e bibite – Nel video si vede Idriz avvicinarsi a un senza tetto per poi porgergli un sacco con cibo e bibite. Tutta scena? Tutta una recita? Un modo per mettersi in mostra? No. Assolutamente. Perché chi conosce questi tre ragazzi sa che hanno davvero un cuore d'oro.

Gesti spontanei – Idriz, sollecitato da Tio/20Minuti, non ha voluto farsi intervistare. «Lui non è tanto da queste cose – ammette il fratello Allmir –. Mio fratello neanche sapeva che lo stavo filmando in quel momento. Io stesso avevo fatto la stessa cosa, il giorno prima, con un altro senza tetto. Si trattava di panini, di bibite... Acquistati da noi stessi al supermercato. Solo che in quel caso nessuno mi ha ripreso».

Col cuore – I tre ragazzi di certo non andavano in cerca di visibilità. «Sono cose che abbiamo fatto col cuore – fa notare Allmir –. Non avevamo secondi fini. Solo in un secondo tempo, riguardando il video, ci siamo resi conto che era carino e che poteva essere da esempio per qualcuno. Abbiamo visto parecchie persone in difficoltà per strada, purtroppo. Il nostro scopo è quello di sensibilizzare la gente, soprattutto i nostri coetanei che usano molto TikTok, sulla povertà che c'è nel mondo. Con un piccolo gesto tutti possono fare qualcosa di buono».

Foto: Allmir Kastrati