«Mi hanno mandato via perché volevo solo bere qualcosa»

LOCARNO - Un video ed è subito polemica. Un lettore di tio/20 minuti desiderava sedersi a un tavolo di un ristorante in Piazza Grande, a Locarno, per bere qualcosa, ma il personale l’ha allontanato dicendo che avrebbe dovuto cenare per poter rimanere. Insomma, niente drink. Solo cena. Il locale in questione, da noi sentito, rispedisce le critiche al mittente.

«Siamo un hotel-ristorante e offriamo anche il servizio bar per il quale abbiamo adibito dei divanetti lounge», chiarisce il gerente. «Se sono occupati durante l’orario di cena, non possiamo accettare clienti al tavolo che vogliono solo bere».

«A causa del Covid abbiamo delle regole interne di igiene e disinfezione molto severe», spiega la proprietaria. «Abbiamo bisogno di più tempo per preparare i tavoli, che se riservati non possono essere toccati fino a quando non arriva il cliente», e conclude: «In questo periodo le difficoltà sono tante e spesso le persone faticano a capirlo».