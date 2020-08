Il festival ai tempi del coronavirus: è cominciato Locarno 2020

LOCARNO - Per quest'anno le proiezioni in Piazza Grande sono soltanto un ricordo: stasera è ufficialmente scattata l'edizione 2020 del Locarno Festival, manifestazione che si è dovuta adattare all'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia.

Ecco dunque che la cerimonia d'inaugurazione della 73esima edizione è entrata in sala e ha avuto luogo negli spazi del GranRex. Con tanto di mascherina del Locarno Festival distribuita al pubblico presente.

L'edizione 2020 è intitolata “For the Future of Films” ed è in programma da oggi fino al prossimo 15 agosto, con 121 film. Ed è un'edizione speciale, che entrerà anche nelle case degli spettatori. Infatti, 83 proiezioni saranno accessibili anche da casa, in streaming. Il film d'apertura è “First Cow” di Kelly Reichardt.

Ti-Press (Samuel Golay)