Un video promozionale per la regione di Lugano

LUGANO - La regione di Lugano amplia la propria offerta outdoor con il nuovo comparto del ciclismo su strada. Negli ultimi mesi sono state implementate nuove piste ciclabili, installate 9 colonnine elettriche di ricarica per le E-bike e potenziato il servizio di bike sharing.

Con la ripresa delle iniziative turistiche molti confederati hanno riscoperto il piacere di visitare la Svizzera, svolgendo attività all’aria aperta e soprattutto in sella alla bicicletta. L’aumento dell’interesse per la regione del Luganese come meta di vacanze su due ruote ha portato anche ad un incremento della richiesta da parte dei fruitori dei percorsi su strada.

A sostegno della nuova offerta turistica, Lugano Region lancia oggi un nuovo video "Peaks and Palms" in collaborazione con MBC Switzerland, On e Oakley. Protagonista speciale il ticinese Filippo Colombo, vice-campione del mondo ed europeo di Mountain bike (MTB), U23 2019, il quale nel video, partendo in bicicletta dal passo del San Gottardo, giunge sino al lungolago di Lugano.

Nel filmato compare anche Julie Arlin la quale correndo attraversa alcune delle tratte più spettacolari della regione e della città di Lugano. Con la presenza dei due personaggi originari del Luganese, "Peaks and Palms" vuole trasmettere l’amore per una regione che per loro è casa e dove non bisogna andare lontano per scoprirne la bellezza del territorio e la varietà delle esperienze possibili. Un messaggio e al contempo un invito a visitare il Luganese durante tutto l’arco dell’anno.

Nella zona sono 21 gli alloggi Bike Friendly che accolgono gli amanti delle due ruote e che offrono i principali servizi su misura per le biciclette. Sempre più in fase di sviluppo le offerte speciali Bike e MTB e i nuovi eventi che permettono pedalate nella regione con tappe di degustazione di prodotti locali.

Molte le guide esperte del settore che possono accompagnare sui nuovi itinerari passando da paesaggi e vallate con panorami mozzafiato e tipici villaggi ticinesi. Numerosi anche i prestatori di servizi per le biciclette che vendono, noleggiano, riparano e offrono il servizio di bike shuttle. Fino al 31 ottobre 2020 è possibile beneficiare del 50% di sconto sulla spedizione della bicicletta dal e verso il Ticino a una stazione svizzera a scelta.