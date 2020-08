Incivili in azione all'ecocentro

MENDRISIO - Lotta all'inciviltà negli ecocentri. A Mendrisio la situazione è «fuori controllo» secondo i consiglieri comunali del PPD, che hanno presentato un'interpellanza al Municipio chiedendo limi su una situazione spiacevole. «Le segnalazioni di disordini sono aumentate da parte dei cittadini, negli ultimi mesi» secondo i firmatari.

Le foto allegate all'interpellanza parlano da sole. Orari non rispettati, artigiani che utilizzano l'ecocentro come discarica, spazzatura buttata in giro alla rinfusa. Cosa intende fare il Municipio momò? Di seguito le domande di Davide Rossi e cofirmatari.

Le domande al Municipio: 1. Il Municipio ha constatato questo degrado?

2. Quante segnalazioni sono giunte all’UTC?

3. La Polizia della Città è già dovuta intervenire?

4. Ci sono “punti di raccolta” che destano maggiori preoccupazioni?

5. Quali sono i punti di raccolta accessibili 24h? È ipotizzabile chiudere meccanicamente i vari punti di

raccolta al di fuori degli orari consentiti?

6. Sono previste delle contravvenzioni in caso di abusi documentati? Se sì, ne sono già state imputate? E quante?

7. Chi controlla il corretto uso degli ecocentri?

8. Il Municipio non pensa che la posa di una videosorveglianza possa avere effetto deterrente?

9. Il Municipio cosa intende fare per limitare questo malessere ed evitare questi abusi?

foto PPD Mendrisio