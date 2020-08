Lugano PasSteggia ritornerà questo 6 settembre

LUGANO - Si terrà domenica 6 settembre la settima edizione della passeggiata gastronomica del Luganese, Lugano PasSteggia, che presenta una novità. Come confermato dall'organizzazione, infatti, il percorso uscirà per la prima volta dai confini cittadini per toccare quelli limitrofi di Paradiso, Collina d'Oro e Sorengo.

Il percorso di 11 km sarà suddiviso in 8 tappe - con altrettante proposte gastronomiche ed enologiche - e si svolgerà nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie, verranno accettati (e tracciati) solo 300 partecipanti. La manifestazione, completamente all'aria aperta, si terrà con qualsiasi tempo.

Il percorso partirà in mattinata dal LAC di Lugano, dove avverà la registrazione e il ritiro delle sacche. Ci si sposterà poi alla Terrazza imbarcadero e al Parco Guidino (entrambi a Paradiso) poi a Pambio nucleo, in Piazza Brocchi a Montagnola, al Centro Ricreativo di Gentilino, al Chiosetto di Sorengo per poi ritornare al LAC per la chiusura.

Le partenze verranno scaglionate, a partire dalle 8.15 della mattina fino alle 10.30. Cani ammessi, ma solo al guinzaglio. Più dettagli sul sito ufficiale dell'evento.