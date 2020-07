I passeggeri TILO salgono sui bus

BELLINZONA - Lunedì 3, 10, 17, 24 e 31 agosto 2020 il primo collegamento TILO S10, in partenza alle 4.30 da Bellinzona e alle 4.34 da Giubiasco, viene sostituito con bus fino a Lugano, dove viene atteso dal treno in coincidenza. Inoltre nella notte tra sabato 8 e domenica 9 agosto 2020 i collegamenti TILO Pigiama vengono sostituiti con bus tra Bellinzona e Lugano; per il primo collegamento TILO S10 di domenica 9 agosto, con partenza alle 4.34 da Bellinzona, circola un bus sostitutivo con un orario di partenza anticipato.



I provvedimenti sono dovuti a corse di prova nella galleria di base del Ceneri, in seguito alla sua messa in esercizio tecnica. Sono da prevedere tempi di percorrenza maggiori.

Per maggiori informazioni sui singoli collegamenti consultare l’orario online. In alternativa utilizzare l’app FFS Mobile oppure contattare il Rail Service FFS allo 0848.44.66.88 (CHF 0,08/min. da rete fissa svizzera) oppure allo +41.512.257.800 (dall’estero).

Per i viaggiatori diversamente abili, che necessitano di assistenza per la salita e discesa dai treni, è importante contattare il numero gratuito 0800.007.102 (dalla Svizzera) o il numero +41.512.257.844 (dall'estero).

Sui bus sostitutivi non è possibile il trasporto di biciclette.