È tempo di corsi estivi post-pandemia

BELLINZONA - Quello che si è di recente concluso è stato un anno scolastico particolare: con diverse settimane d'insegnamento a distanza a causa dell'emergenza Covid-19, alcuni allievi non sono riusciti a stare al passo con il programma. Ecco dunque che anche quest'anno arrivano i corsi estivi peri ragazzi delle scuole medie, che stavolta assumono però una valenza particolare.

I corsi - che saranno organizzati tenendo conto delle disposizioni sanitarie e di distanziamento sociale - avranno luogo il prossimo mese di agosto. E saranno disponibili per più materie, in particolare per matematica, italiano, inglese e tedesco, come fa sapere oggi il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS).

Gli organizzatori sono soprattutto le Assemblee genitori delle sedi, anche con proposte regionali (si pensi in particolare alla sede di Locarno 2). A queste si aggiungono l’associazione MISE, presente ad Ambrì, Acquarossa, Bellinzona e Lugano, mentre a Giubiasco vi è una collaborazione con l’Associazione Art’è Bambini.

L'offerta è disponibile sul sito delle sedi di scuola media, rispettivamente dell'associazione MISE. «Sono già numerose le famiglie che hanno deciso di iscrivere i loro figli nelle due settimane che precedono l'inizio del nuovo anno scolastico, ma vi sono ancora corsi da completare, non raggiungendo il numero massimo di dodici allievi per gruppo e per corso» sottolinea il DECS.

Il Cantone ha inoltre previsto un aiuto finanziario alle famiglie corrispondente alla metà della spesa. Le direzioni scolastiche hanno inviato ai comitati delle rispettive Assemblee genitori le informazioni dettagliate e le stesse assemblee, così come MISE e Art’è Bambini, ne terranno conto con dei rimborsi per chi avesse già versato l’intera somma o con una riduzione della tassa d’iscrizione se vi fossero nuovi iscritti.