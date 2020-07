Ecco la futura autorimessa comunale di Tremona

MENDRISIO - È degli studi Stocker Lee Architetti di Rancate e Lurati Muttoni Partner SA (ingegneria civile) di Mendrisio il progetto vincitore del concorso per un gruppo mandatario interdisciplinare a una fase in procedura a invito per l’autorimessa comunale a Tremona in zona Civ.

Il progetto si chiama Promenade e ha convinto la giuria dal punto di vista funzionale «per la sua compattezza e per la gestione razionale degli stalli». E si parla anche dell'inserimento della struttura nel paesaggio, definita dalla «relazione diretta e onesta con lo spazio pubblico della strada e con il percorso pedonale verso il nucleo».

L’investimento è stimato in circa due milioni di franchi e il Municipio auspica di potere realizzare l'autorimessa comunale nel corso della prossima legislatura.

La giuria - presieduta dal municipale Daniele Caverzasio e composta dagli architetti Mirko Bonetti di Lugano e Désirée Rusconi di Tremona, dall’ingegnere civile Samuele Pegorini di Cadenazzo, dal supplente architetto Otto Krausbeck di Salorino e dai rappresentanti dell’Ufficio tecnico comunale ingegner Michele Raggi e dal supplente architetto Mitka Fontana - ha valutato con interesse e attenzione le proposte sviluppate dai quattro gruppi di progettazione.

Al concorso di progetto sono stati invitati quattro studi d’architettura a ciascuno dei quali è stato chiesto di associarsi con uno studio d’ingegneria per presentare la miglior soluzione progettuale per la nuova autorimessa in zona Civ all’entrata ovest del nucleo di Tremona ai piedi della chiesa Sant’Agata.

Stocker Lee Architetti/Lurati Muttoni Partner SA