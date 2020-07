Realizzare una passerella "SkyWalk" per godersi il panorama

LUGANO - Costruire due "Skywalk" (passerelle sospese) sul San Salvatore e sul Monte Bré. Si tratta di un'idea coraggiosa, ardita, per dare una spinta al turismo luganese.

La proposta arriva dal candidato per le prossime elezioni comunali di Lugano Massimo Bartolini, che ha presentato il suo progetto in un comunicato condiviso ai media ieri in serata. «Lugano deve diventare una città turistica, è l’unica strada percorribile» esordisce il membro del Movimento Ticino&Lavoro, «ci vuole la volontà di puntare a nuovi target di turisti come giovani, famiglie e giovani adulti».

L'idea è quella di due passerelle Skywalk: «La prima, per cuori più forti, al San Salvatore, con pavimento trasparente e parapetto in vetro» per poter camminare sospesi nel vuoto sopra Capo San Martino, come illustrano le immagini dei progetti, spiega Bartolini. La seconda invece, più accessibile a tutti, «una terrazza in legno che esce davanti al ristorante Vetta» sul Monte Bré.

Sul fatto che siano proposte azzardate, Bartolini risponde «Non credo proprio. Sono proposte di sicuro richiamo e spettacolarità, che aumenterebbero la proposta turistica con qualcosa di imperdibile», insomma, «hanno il potenziale di diventare virali sui social».

La proposta farà probabilmente discutere, ma il candidato luganese è convinto che sia la strada giusta, «il turismo a volte è fatto di idee particolari, proposte innovative e provocatorie e di coraggio nell’osare, e a Lugano tutto questo latita, è il momento di buttarsi» conclude Bartolini.

Massimo Bartolini