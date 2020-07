Il Centro Giacometti chiede quasi tre milioni al Comune di Bregaglia

BREGAGLIA - Per la valorizzazione del territorio, il Centro Giacometti chiede quasi tre milioni di franchi al Comune di Bregaglia. Dopo la consegna del masterplan alle autorità, i responsabili si aspettano una prima risposta il prossimo autunno.

Il villaggio di Stampa è il luogo in cui gli artisti Giacometti sono nati, hanno vissuto per lunghi periodi e hanno lavorato. Il progetto Centro Giacometti vuole valorizzare questo territorio situato al centro della Val Bregaglia per presentare, alla popolazione e agli ospiti di questa regione, le caratteristiche dei luoghi che hanno plasmato queste personalità di caratura mondiale.

«Il più famoso di tutti i Giacometti è Alberto», spiega a Keystone-ATS il presidente del centro e direttore del progetto Marco Giacometti. «Quindi bisogna agganciare la storia a questa figura famosissima. Ma dobbiamo mettere in scena anche i suoi illustri parenti: pittori, modelli e intellettuali, come suo padre e maestro Giovanni, i fratelli Diego e Bruno e i cugini Zaccaria e Augusto».

Un progetto di sviluppo territoriale - La fondazione Centro Giacometti ha inoltrato al Municipio di Bregaglia una richiesta di sostegno finanziario per l'acquisizione d'immobili, per lo più vecchie stalle e fienili da ristrutturare, e per l'allestimento dei contenuti espositivi riguardanti i vari Giacometti, una sorta di museo diffuso. La richiesta totale ammonta a 2,8 milioni di franchi (quasi il 30% dell'investimento totale). La fondazione è tuttavia disposta a negoziare con il comune qualora l'importo fosse giudicato eccessivo. Ci si attende una prima decisione entro l'autunno. Il credito sarà comunque oggetto di una votazione popolare in una seconda fase.

«Il progetto è sostenuto anche dall'Ufficio cantonale della cultura e dall'ufficio cantonale dell'economia. A Bregaglia Turismo spetta il compito di promuovere le offerte rivolte agli ospiti della Bregaglia», spiega ancora Marco Giacometti. «Attualmente siamo purtroppo in grado di offrire soltanto la app "Giacometti Art Walk" e le visite guidate».