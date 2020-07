BELLINZONA - Un'altra squadra di calcio regionale in quarantena. Dopo il caso che ha coinvolto una compagine sottocenerina di Quarta Lega, anche un giocatore dell'AC Audax Gudo (5a Lega) è risultato positivo al test del Covid-19. Lo comunica la squadra bellinzonese sulla sua pagina Facebook.

Di conseguenza, tutte le persone presenti all’unico allenamento svolto dal giocatore in questione sono già state messe in quarantena a scopo preventivo e rimarranno in osservazione in caso di sintomi.