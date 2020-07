Riva in Festa ma... d'asporto

RIVA SAN VITALE - Sagra sì o sagra no? L'edizione 2020 di Riva in Festa - in programma sabato 25 e domenica 26 luglio a Riva San Vitale, in Piazza al Lago - avrà luogo, ma sarà d'asporto. Lo fa sapere il comitato del Riva Basket.

«Visto le norme che non permettono ancora di svolgere manifestazioni con grande pubblico», sarà una sagra con menù unico (polenta e luganighetta e cipolle) da portare a casa.

Il menù d'asporto si dovrà prenotare, indicando l'orario per il ritiro delle porzioni desiderate: sabato dalle 18.30 alle 21 e domenica dalle 11.30 alle 13.

Per la prenotazione, scrivere a info@rivabasket.ch o chiamare lo 079.330.85.39.