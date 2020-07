Artisti al lavoro per un grande murale

LUGANO - Un grande dipinto su muro, nel pieno centro di Lugano, verrà realizzato nelle prossime settimane dai "Nevercrew", un collettivo di street artists ticinesi composto da Christian Rebecchi (Lugano, 1980) e Pablo Togni (Bellinzona, 1979). Tra venerdì 24 luglio e venerdì 7 agosto sarà possibile vederli al lavoro, intenti a dare la luce all’opera "Close up", ubicata sulla facciata dello stabile di Viale Stefano Franscini 27. In caso di brutto tempo gli artisti non saranno al lavoro.

Arte urbana - Il percorso artistico di Nevercrew si è sviluppato principalmente a livello internazionale nel contesto dell'arte urbana tramite la realizzazione di dipinti murali, installazioni e sculture. Il loro lavoro interroga principalmente il rapporto tra uomo e natura; in modo particolare si interessano agli effetti che il comportamento umano ha sull’ambiente, sugli animali e sulla società intera, che è letta nella sua complessità come un unico sistema interconnesso.

Sistemi viventi - Si occupano dunque di particolari "sistemi viventi": visioni d'insieme che sono rese possibili nella loro totalità e struttura tramite l'uso della sezione, che consente di vederle per come sono internamente pur mantenendone percettibile la forma globale. Applicano e generano una "visione simultanea", che ha inizio dalle singole componenti meccaniche o naturali fino ad arrivare alla composizione d'insieme data dall'associazione dei diversi soggetti, e che si espande quindi automaticamente in una relazione diretta e personale con l'osservatore e l'ambiente.

Interagire con le prospettive - L'obbiettivo è quello di interagire con le “prospettive”, evocando una partecipazione globale all’interno di un sistema, stimolando l’idea di una partecipazione attiva di ogni singolo elemento con i relativi causa ed effetto; l'interesse è quello di sviluppare un metodo per incorporare tutto in una tematica globale che possa mostrarsi come un insieme e che possa essere leggibile in tutte le sue componenti in una visione di totale ed inevitabile relazione tra ogni cosa, tra tutte le parti, dove solo il punto di vista, la posizione all'interno di un sistema, definisce una selezione.

Nevercrew - Breve Biografia

Nevercrew è un duo artistico svizzero composto da Christian Rebecchi e Pablo Togni. Pablo Togni nasce il 29.09.1979 a Bellinzona, Svizzera. Christian Rebecchi nasce il 20.12.1980 a Lugano, Svizzera. Entrambi frequentano il Liceo Artistico C.S.I.A. di Lugano ed in seguito il corso di Pittura del professor Nicola Salvatore all’Accademia di Bella Arti di Brera a Milano, diplomandosi nel 2005. Dal 1996 lavorano insieme e danno vita al duo artistico NEVERCREW. Tra il 1997 ed oggi realizzano interventi urbani in città come New Delhi, Los Angeles, Phoenix, Miami, il Cairo, Vancouver, Gisborne (Nuova Zelanda), Lucerna, Torino, Grenoble, Parigi, Bayonne, (...) e partecipano a diverse esposizioni collettive in tutto il Mondo. Tra il 2013 ed oggi realizzano 7 esposizioni personali, tra Lugano, Basilea, Torino, Londra e Hong Kong. Nel 2013 vincono il premio "Artista dell'anno - 2012" della Fondazione Bally per la Cultura (CH) mentre nel 2015 sono inseriti tra i 100 artisti più influenti dell'anno nella “Urban Contemporary Art Guide 2015” di Graffiti Art Magazine (F).

Nevercrew