Due code ai piedi del Gottardo

AIROLO - Nonostante quest'estate in diversi abbiano deciso di non spostarsi per le ferie estive, o di farlo all'interno dei confini nazionali, anche in questo weekend di luglio non sono mancate le persone che hanno attraversato il Gottardo per recarsi al mare.

Di conseguenza ai due portali del tunnel autostradale si sono formate delle colonne di veicoli. Davanti a quello urano, tra Amsteg e Göschenen, il traffico è bloccato per cinque chilometri, con ritardi che il TCS stima fino a 50 minuti. A Göschenen il raccordo autostradale (in entrata) è chiuso.

Tra Quinto e il portale di Airolo il traffico è invece bloccato per tre chilometri, con ritardi fino a 45 minuti.