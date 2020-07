Ecco il campione del mondo che pedala in Verzasca

Tra Gordola (Scalate) e Lavertezzo saliva per la Valle Verzasca alla velocità della luce. Mads Pèdersen, ciclista professionista danese, campione del mondo in linea nel 2019, si troverebbe verosimilmente in vacanza in Ticino. Almeno stando a Stefano Ponti, l'uomo che lo ha immortalato nella serata di giovedì.

«È stato emozionante vederlo – racconta il nostro interlocutore –. Io ero in macchina e a un certo punto mi sono reso conto che quel tipo era proprio lui. Penso sia in ferie da queste parti. In ogni caso è un onore avere un campione del mondo che si sta allenando nella zona delle "Maldive di Milano"».

Foto Stefano Ponti