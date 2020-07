Inizio d'estate positivo ad Airolo-Pesciüm

AIROLO - Nonostante la particolare contingenza storica, la stagione estiva 2020 è iniziata molto bene e sono numerose le persone che ogni giorno stanno approfittando dell’offerta del comprensorio di Airolo-Pesciüm per trascorrere una giornata all’aria aperta.

Dopo quasi un mese di apertura, Valbianca SA stila dunque un primo bilancio dell’andamento della stagione estiva e si ritiene «molto soddisfatta» della risposta della clientela, soprattutto in questo periodo di grande incertezza dovuta alla situazione legata al Covid-19.

Sono molti i ticinesi che hanno approfittato della campagna “Riscopri il tuo Ticino” promossa dall’UTPT per vivere l’inizio estate in alta quota e trovare rinfresco in queste giornate torride.

Valbianca SA è «estremamente soddisfatta» anche della crescita del numero di bikers che ogni giorno si diverte sui propri percorsi MTB. L’offerta, in continuo ampliamento, è molto apprezzata dagli amanti delle due ruote alla ricerca di grandi dosi di adrenalina, che provengono da tutto il Ticino, dall’Italia e da oltre Gottardo.

Proprio ai bikers è destinato il nuovo Bike After Work, che fino al 13 agosto, ogni giovedì sera permetterà agli appassionati di godersi le piacevoli temperature serali e usufruire degli impianti più a lungo. La funivia sarà infatti in funzione fino alle fino alle 20.15.

Valbianca SA informa inoltre che nelle stesse sere sarà aperto anche il ristorante La Stüa di Pesciüm, che potrà essere raggiunto a piedi o in funivia ad un prezzo speciale. Per gustare i piatti della Stüa è possibile beneficiare del Pacchetto Pesciüm, il quale per Fr. 28.- include la risalita con la funivia e il piatto del giorno.

Infine, vista la buona frequentazione del comprensorio, anche l’igloo bar La Chièuna alla partenza delle funivie amplia la propria offerta, e propone ogni sabato e domenica un aperitivo in compagnia con grigliata e raclette a partire dalle 16.00.