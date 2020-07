Altri 40mila franchi per l'acquisto di bici elettriche

LUGANO - In considerazione del grande favore riscosso dalle misure di sostegno introdotte per promuovere l’acquisto di biciclette elettriche e la mobilità lenta in città, il Municipio ha deciso di incrementare il credito annuale di 60'000 franchi destinato agli incentivi. Come? Dotandolo di ulteriori 40'000 franchi. In totale il contributo stanziato per il 2020 ammonta quindi a 100'000 franchi.

Nel dicembre 2019 il Municipio aveva deciso di sostenere la mobilità lenta promuovendo misure concrete per agevolare l’acquisto e l’utilizzo di biciclette elettriche da parte dei cittadini, di aziende, enti e fondazioni con sede legale a Lugano.

Per coprire il 10% del costo delle ebike (fino a un massimo di 250 franchi ogni 5 anni) e il 10% del prezzo d’acquisto delle batterie sostitutive (fino a un massimo di 100 franchi ogni 3 anni), l’Esecutivo aveva stanziato un credito di 60’000 franchi annui.

L’iniziativa della Città ha fin da subito trovato un riscontro positivo da parte della popolazione, tanto che il credito di 60'000 franchi sta per essere esaurito.

Questo investimento si inserisce nelle misure prese dalla Città per favorire un riequilibrio fra l’utilizzo dell’automobile e della bicicletta.