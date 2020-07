Il prodotto locale si trova con una mappa

LUGANO - La pandemia ci ha fatto riscoprire i prodotti a chilometro zero. Prodotti che ora sono ancora più facili da trovare, grazie a una mappa interattiva online. Si tratta di uno strumento - messo a punto dall'Osservatorio dello sviluppo territoriale (OST) attivo presso l'Accademia di architettura dell'USI in collaborazione con il Centro di competenze agroalimentari Ticino - che permette di individuare i produttori locali della rete agroalimentare "Ticino a te" situati nelle vicinanze.

«L’OST cerca di rimanere costantemente aggiornato sulle ultime tecniche di osservazione geo-spaziale e a inizio 2020 avevamo in programma di approfondire le nostre conoscenze su un particolare strumento per la creazione di mappe basate e accessibili via web» spiega Gian Paolo Torricelli, responsabile dell’Osservatorio e coordinatore del progetto. «Con il progredire della pandemia di Covid-19 e le conseguenti restrizioni, insieme alle collaboratrici e ai collaboratori Giulia Buob, Sara Ponzio e Loris Vallenari abbiamo compreso che potevamo usare questo strumento per aiutare a far conoscere alla cittadinanza la produzione agroalimentare del nostro territorio».

Il progetto è stato accolto dal Centro di competenze agroalimentari Ticino. «Ci impegniamo a valorizzare la produzione e il consumo di prodotti agroalimentari ticinesi - afferma la direttrice Sibilla Quadri - nel 2018 abbiamo creato la rete agroalimentare “Ticino a te” e la relativa piattaforma, ticinoate.ch, per facilitare ai consumatori (residenti e turisti), alla gastronomia privata e alla ristorazione collettiva la conoscenza e la reperibilità dei prodotti locali, con l’aiuto di diversi attori della filiera agroalimentare e dei settori strettamente correlati quali il turismo, la enogastronomia, l'albergheria e la distribuzione». La mappa dell'USI si integra quindi in questo contesto e «consente di rafforzare gli strumenti a nostra disposizione per perseguire la nostra missione».