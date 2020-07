I belgi che tornano dal Ticino... vanno in quarantena

BELLINZONA / BRUXELLES - I cittadini belgi che passano le vacanze in Ticino, al loro rientro in patria dovrebbero sottoporsi al test Covid-19 e mettersi in quarantena. È quanto prevedono le indicazioni di viaggio stabilite da Bruxelles, come scrive oggi Le Matin. Il nostro cantone è stato inserito nella lista "arancione".

Sorprende il fatto che per la Svizzera la misura belga riguardi esclusivamente il nostro cantone. Il Ticino è infatti stato effettivamente una delle regioni elvetiche più colpite dalla pandemia, ma allo stato attuale la situazione è ben diversa. Come si evince dall sito corona-data.ch, dallo scorso 1. giugno in Ticino si contano 66 casi (si parla di 1,9 contagi per 10'000 abitanti), mentre nel Canton Vaud sono 280 (3,5) e nel Canton Zurigo più di 500 (3,6).

L'inserimento nella lista "arancione" potrebbe avere conseguenze sul turismo in Ticino? Nella stessa categoria si trova il Lussemburgo che - come scrive la testata belga Le Soir - teme un calo di visitatori provenienti dal Belgio. Per questo motivo, il Lussemburgo ha scritto alle autorità belghe chiedendo una rivalutazione della situazione.