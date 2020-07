La Città sostiene gli apprendisti

BELLINZONA - Il Municipio di Bellinzona ha varato un fondo da 200'000 franchi per l'assunzione degli apprendisti. «Si aggiunge così un’altra misura concreta - precisa l'Esecutivo che recentemente aveva approvato anche Fondo comunale di aiuto all’economia - a sostegno della società».

La proposta di aiutare gli apprendisti era già uscita lo scorso primo luglio nella seduta del Consiglio comunale della Turrita, quando era stata approvata la mozione denominata "Un incentivo all'assunzione di nuovi apprendisti".

Il testo chiedeva alla Città di riconoscere un contributo a fondo perso di 1'500 franchi (per apprendista) a ogni azienda di Bellinzona che - entro il 31 agosto - assumesse un nuovo apprendista. «Consapevoli di questa necessità - precisa il Municipio - abbiamo rapidamente proceduto a realizzare quanto deciso dal Consiglio comunale, creando il fondo “Assunzione di nuovi apprendisti”. Esso permette da subito alle aziende formatrici di annunciarsi al Servizio della promozione economica per attivare la richiesta di aiuto, così da incentivare le attività economiche locali a offrire posti di formazione per i giovani, attenuando l’onere finanziario che questi comportano in un periodo già toccato dall’emergenza Covid».

La procedura per l’ottenimento del contributo, i criteri, le condizioni nel dettaglio come pure il formulario si trovano al link www.bellinzona.ch/sostegnoapprendisti.