Settimana di sole, nonostante qualche temporale

LUGANO - Caldo sì, ma senza boccheggiare. Grazie anche a qualche breve temporale. Questo, stando alle previsioni di Meteo Svizzera, dovrebbe essere l'andamento meteorologico per i giorni a venire. In sostanza, per buona parte della settimana, si attende un tempo in gran parte soleggiato, nonostante qualche nube e i soliti temporali estivi (prevalentemente pomeridiani).

Così, almeno fino a mercoledì. Le temperature? Massime fino a 28 gradi e minime sotto i 20 (il che regalerà sonni tranquilli).

Per la giornata di mercoledì è prevista una leggera battuta d'arresto. Stando alle previsioni, si attendono poco sole e rovesci o temporali, possibili già al mattino. Qui la temperatura calerà ancora di qualche grado per risalire velocemente dal giorno seguente.

Il resto della settimana? Con l'avvicinarsi del weekend dovrebbero venir meno le piogge lasciando solo giornate soleggiate e calde. E, alla fine, non c'è di che lamentarsi.