Quaranta minuti di attesa al San Gottardo

AIROLO - Quest'anno il San Gottardo vivrà un'estate decisamente insolita, almeno per quanto riguarda il traffico. Tanti svizzeri hanno infatti deciso di non intraprendere grandi spostamenti per le vacanze a causa dei rischi legati all'epidemia di coronavirus. E anche i turisti provenienti dall'estero, e che attraversavano il nostro Paese per recarsi in Italia, sembrano essere molto meno numerosi.

Questa mattina il traffico al portale nord della galleria ha fatto registrare un picco di tre chilometri di coda tra Wassen e Göschenen, con attese fino a 40 minuti. Chiuso inoltre il raccordo in entrata a Göschenen.

Una colonna molto inferiore rispetto ai sabati di luglio degli anni scorsi quando le code raggiungevano facilmente anche i 14 chilometri.