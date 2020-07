Un giro di boa per la traversata ai tempi del coronavirus

LUGANO - La traversata del lago di Lugano si farà, ma nel rispetto delle distanze sociali e delle accresciute norme igieniche. Ecco dunque che si sono aperte le iscrizioni online per la tradizionale nuotata popolare in programma il prossimo 23 agosto. E i posti disponibili (stavolta destinati esclusivamente a residenti in Svizzera) si stanno esaurendo rapidamente, anche perché quest'anno il numero massimo dei partecipanti è fissato a 260 (nelle scorse edizioni erano 800).

Ci sono novità anche per il tracciato, che sarà - come sempre - di 2'500 metri... ma con partenza e arrivo al Lido di Lugano (in due zone ben distinte della spiaggia, per evitare assembramenti). Questo per evitare il trasporto in battello fino a Caprino.

L'88esima edizione è pertanto stata ribattezzata "giro di boa". I partecipanti raggiungeranno una boa situata a 1'200 metri dalla riva, poi si sposteranno verso un'altra boa a 100 metri di distanza e quindi nuoteranno per altri 1'200 metri per rientrare alla spiaggia. E la partenza dei nuotatori sarà scaglionata.

In sostanza si crea un circuito per evitare contatti pericolosi tra i partecipanti. E il ritrovo degli iscritti avverrà all'entrata Campo Marzo del Padiglione Conza. Quest'anno non saranno inoltre possibili iscrizioni sul posto il giorno della traversata.

Info: www.traversatalagolugano.ch

Traversata del Lago di Lugano 1932