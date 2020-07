Il Lido potenzia l'accoglienza ed apre all'estate

LOCARNO - Il Lido di Locarno si prepara ad attivare, dal prossimo 6 luglio, il proprio vasto programma estivo con la ripresa di tutti i corsi di nuoto, di acquagym e polisportivi. Nel dare l'annuncio lo stabilimento balneare traccia anche un primo bilancio della stagione finora condizionata dal Covid-19. Il giudizio della riapertura scaglionata è positivo, ossia «moderatamente soddisfatto».

«Comprensibilmente l’affluenza in queste prime settimane post-chiusura non ha ancora raggiunto i livelli degli anni precedenti, tuttavia - si legge nel comunicato stampa - rimaniamo fiduciosi per il proseguo dell’estate avendo intrapreso tutto il possibile per garantire agli utenti una permanenza al Lido in totale sicurezza». Sicurezza resta la parola d'ordine, ma anche su questo aspetto regna una giustificata fiducia: «L’acqua clorata, continuamente controllata, garantisce la distruzione di virus e batteri e i grandi spazi disponibili garantiscono a tutti di poter mantenere le distanze sociali prescritte».

Gli sforzi per garantire d'ora in poi un afflusso maggiore di utenti sono stati importanti. «In particolare, all’entrata sono state predisposte tre casse, colonne disinfettanti, un’addetta alla gestione del flusso della clientela e della raccolta dei dati a favore del rintracciamento dei clienti occasionali mentre per i clienti abbonati il tracciamento è informatizzato».

A differenza di Lugano, la via seguita da Locarno con un potenziamento dell'accoglienza in entrata non ha reso necessario introdurre un sistema di prenotazione. Il primo mese di apertura, rileva ancora la struttura, è stato peraltro caratterizzato dal comportamento corretto degli utenti.