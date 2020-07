Bellinzona accende la sua Estate in Città

BELLINZONA - Un ricco programma di animazione estiva con una cinquantina di appuntamenti per animare i giovedì, i venerdì e i sabati di Bellinzona dal 9 luglio al 5 settembre 2020. È quanto è stato presentato oggi in conferenza stampa dal Comune con lo slogan «riaccendiamo la nostra... Estate in Città».

Concerti, mercati serali e spettacoli teatrali, tutti gratuiti, per riscoprire «il piacere della convivialità» e intrattenersi nel centro storico e nei quartieri. «Tutti i giovedì e venerdì, dalle 18.00 alle 21.00, sarà Bellinzona Afterwork – La colonna sonora del tuo aperitivo – a portare nel centro cittadino musica di vari generi con band, artisti e DJ della regione che sin da subito hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa dimostrando il grande desiderio di poter tornare a esibirsi e ritrovare il proprio pubblico».

Ogni sera, infatti, due palchi – allestiti a rotazione nelle piazze Collegiata, Teatro, Stazione, Buffi, Gabuzzi e Indipendenza – saranno a disposizione dei gruppi in prossimità degli esercizi pubblici, anche con l’obiettivo di ridare loro slancio.

Nelle serate in cui le esibizioni si terranno in Piazzetta Teatro, il Teatro Sociale aprirà le sue porte al pubblico, sempre dalle 18.00 alle 21.00. «Questa - sottolinea il Comune è un ’occasione unica per i bellinzonesi che ancora non hanno avuto modo di visitare l’interno dello storico edificio».

Di piazza in piazza – Si alza il sipario sui quartieri – sarà invece l’appuntamento del sabato sera per tornare a (far) vivere le «nostre piazze» e favorire la scoperta di ognuno degli ex Comuni che compongono oggi la nuova Bellinzona. Questa l’idea alla base del programma che prevede spettacoli teatrali e mercati serali che a rotazione toccheranno tutti i quartieri di Bellinzona.

Ad aprire le danze, per un assaggio della programmazione che accompagnerà le serate della Turrita durante tutta l’estate, venerdì 3 luglio in Piazza Collegiata, dalle 18.00, si esibiranno i Delta Groove Band con il loro repertorio Blues-Rock-Pop.

Tutti gli eventi - precisano infine le autorità cittadine - saranno proposti nel «pieno rispetto delle norme sanitarie». Laddove necessario, mascherine e disinfettante saranno messi a disposizione del pubblico. «Invitiamo tuttavia al buon senso e alla responsabilità del singolo spettatore».

Il programma dettagliato, così come informazioni costantemente aggiornate sullo stato degli eventi (che in caso di brutto tempo saranno annullati) si troveranno su www.incitta.ch/estate.