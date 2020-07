TILO, si torna (quasi) alla normalità

MENDRISIO - Dal 6 luglio 2020 TILO riprende in maniera completa i propri servizi. Con questa modifica l’offerta TILO torna ad essere praticamente normale, compresi i collegamenti TILO Pigiama. Persistono tuttavia alcune riduzioni serali minori in territorio italiano.

Restano in vigore le misure di protezione per i trasporti pubblici previste delle autorità svizzere e italiane, in base al territorio nazionale di riferimento. L’utilizzo della mascherina sui trasporti pubblici diventa obbligatorio anche in territorio svizzero.

Il graduale incremento dell’offerta TILO si conclude: dal 6 luglio 2020 riprende l’esercizio normale, come prima della crisi legata al Coronavirus. I clienti hanno a disposizione l’intera offerta prevista nell’orario regolare, fatta eccezione per alcuni collegamenti serali in territorio italiano. Per questi ultimi si prega di prestare attenzione agli avvisi in stazione e consultare l’orario online.

I treni ancora soppressi - Sono soppressi i collegamenti serali S10 tra Chiasso e Como S. Giovanni in partenza da Chiasso alle 21.43 / 22.43 / 23.43 e in partenza da Como S. Giovanni alle 22.10 / 23.10 / 00.15. Sono soppressi i collegamenti serali S50 tra Varese-Malpensa T2 in partenza da Varese alle 22.00 e da Malpensa T2 alle 23.13.

Modifiche alle misure indicate saranno valutate a seconda dell’evolversi della situazione e comunicate tempestivamente. Alla pagina web www.tilo.ch/coronavirus sono disponibili tutte le informazioni relativamente alle regole di protezione da rispettare sui trasporti pubblici, sia in territorio svizzero che italiano.