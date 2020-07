I letti lasciano l'ospedale per raggiungere chi ne ha più bisogno

BELLINZONA - Un dono speciale in un momento difficile: 24 letti ospedalieri hanno lasciato il Ticino in direzione della Tanzania orientale. È l'azione intrapresa in favore di SwissLimbs - Ong ticinese attiva in diversi paesi africani, in particolare nel campo della riabilitazione orto-prostetica -, che sta istituendo un centro ospedaliero e riabilitativo a Kibaha.

I servizi medici in Tanzania sono generalmente insufficienti e non riescono a soddisfare le esigenze sanitarie della popolazione locale. SwissLimbs, con il nuovo centro, mira a servire un’area che comprende oltre un milione di persone, servendo pazienti in degenza e in riabilitazione.

A sostegno del progetto si sono mossi l’Ente ospedaliero cantonale (EOC), che ha donato i letti, e Cippà Trasposti, che ha provveduto al loro invio in Tanzania. Il centro di Kibaha diventerà operativo alla fine del 2020.

