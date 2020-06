Da Lugano Airport si può ancora volare in vacanza

AGNO - Silver Air batte un colpo. La compagnia specializzata in voli stagionali non ha perso la rotta, nella tempesta "perfetta" che ha imperversato in questi mesi sull'aeroporto di Lugano-Agno, e che è stata ulteriormente rafforzata dalla pandemia di coronavirus.

Il vettore - in una nota odierna - ha infatti riconfermato i voli estivi in direzione dell'Isola di Lussino in Croazia e dell'Isola d'Elba in Italia. «Vogliamo dare un segnale positivo ai ticinesi». Dal 5 luglio quindi saranno operativi i collegamenti diretti sulle due isole: il mercoledì e la domenica verso l'Italia, solo il mercoledì per la Croazia. «Essi si svolgeranno - precisa Silver Air - rispettando le normative del settore dei trasporti e sanitario» a tutela «della salute dei passeggeri».

Il piccolo vettore ha trasportato 3mila passeggeri dal 2014 al 2019, collegando Lugano alle due località marittime.