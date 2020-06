Consegnati i diplomi al Liceo cantonale di Mendrisio

MENDRISIO - Ha avuto luogo la cerimonia di consegna dei diplomi di maturità del Liceo cantonale di Mendrisio.

L'evento era riservato ai soli allievi ma, grazie alle telecamere dei Video Amatori del Mendrisiotto, è stato possibile diffonderlo in streaming, come sottolineato dal direttore Alberto Martinelli. Sono 141 gli allievi di quarta liceo che hanno ottenuto l’attestato di maturità al termine dell’anno scolastico 2020. Di seguito i loro nomi:

Classe 4A

Bencastro Aline, Bertolazzi Matteo, Calderari Simon Jan, Colombo Aurora, Di Ieso Antonella Matilde, Filippini Gloria, Galliani Ludovico Stefano, Garobbio Sofia, Gigliotti Alessandro Dionisio, Joseph Marco Pio, Lupi Gianluca Aurelio, Medici Francesco Claudio, Mega Anna, Motta Enea, Pfister Olivia Luz, Poloni Serena, Pompeu Ravasio Yasmin Luana, Rezzonico Nina, Sivasakthivel Arun, Sivasakthivel Nicolas, Solcà Elia.

Classe 4B

Bordogna Gaia, Burkhard Nathalie, Castelletti Nicole Margherita Teresa, Cereghetti Siria, Conconi Nina, Coppa Chiara, Croci Matthieu, Crot Sébastien, Falletta Sara, Faraci Angelica, Guarascio Sofia, Kqiku Bardhyl, Nguyen-Trinh Alice, Ostinelli Erika, Piffaretti Nicole, Pizolli Sofia, Poli Michele, Riva Elia, Sulmoni Mara, Trezzini Giada Alessandra, Zanetti Pietro.

Classe 4C

Arrigo Mirko Lorenzo, Barone Alessio, Bertoli Francesco, Bianchi Alessandro Sergio, Buenger Jennifer, Carri Dario Manuel, Cassani Alberto, Consogno Edoardo Carlo, Gabaglio Beniamino, Greusard Alessandro, Guastalla Michele Silvio, Imperiali Giona, Kaeslin Sebastian, Maroni Ivan Elio Diego, Mombelli Samuele, Quadri Filippo Santiago, Soresina Federico Claudio, Zanini Rosa Francesca.

Classe 4D

Ascione Carmen Valeria, Bernasconi Giorgia, Bervini Agata, Bujas Simon, Cattaneo Luna, Ceresola Gaia, Chtcherban Almeida Miguel, Cianflone Mottola Giulia, Cimino Nicolò, Cristinelli Jessica Linda, Fosanelli Irina, Fracasso Federico, Granata Thomas, Grossi Emily, Guarneri Benedetta Gaia Maria, Marcon Kilian, Nouri Victoria Gaby, Pellegrini Simone, Penné Matteo, Riva Giona, Salvatore Matteo Oscar, Suriel Guerrero Glendy Franchesca, Teixeira Capela Nadia, Ufenast Karen.

Classe 4E

Bastos Grégoire, Calderari Nadine Katja, Camponovo Francesco Elia, Camponovo Matteo Giacomo Giovanni, Casali Matteo Domenico Eros, Cestone Maria, Chiesa Michelangelo, Cossù Cecilia, Falconi Sophie, Galliani Camilla Maria Monica, Maio Rosangela, Piodi Tristan, Rajaratnam Sineka, Rampoldi Tazio, Savoldelli Davide, Scotti Mattia, Thillainathan Asuwini, Von Alvensleben Gioachino Alvo Milo Vincenzo.

Classe 4F

Barzasi Carolina, Bernaschina Alessia, Bettega Rebecca, Caroccia Iasmine Elisa, Cattaneo Nicole, Cereghetti Elisa, Coda Filippo, Dagani Giada, Ghisleni Cinzia, Iacovitti Céline, Lupi Alice, Malvestuto Grilli Nina, Nicollerat Chiara, Pucino Marica, Stefanini Giovanni.

Classe 4G

Barella Ella, Brenner Maya, Brusoni Giorgia, Cairoli Gioele, Caremi Paola, Casellini Filippo, Cereghetti Renato, Cimarolli Giulia, Di Lernia Gioele, Forni Arianna Nadia, Galfetti Giulia, Ghezzi Martina, Giovanola Luna, Granata Francesca, Marchioni Fabio, Monleone Sofia Elena, Nauer Erica, Oppedisano Chiara, Pappalardo Elisa, Pedroli Sofia, Plozner Davide, Restaino Giorgia, Rosolovska Valeriya, Tognola Cecilia.

I premi - Non è mancata la consegna dei premi agli studenti che si sono distinti in alcune discipline.

I premi per i migliori risultati in tedesco sono stati ricevuti da Arianna Nadia Forni di 4G per l'indirizzo lingue, da Serena Poloni da 4A per l'indirizzo scienze e da Camilla Galliani di 4E per l’indirizzo economia e diritto.

Il premio nelle materie classiche, alla memoria del Prof. Fernando Zappa per le migliori maturità in Latino e Greco, conferito dalla Associazione Italiana di Cultura Classica - Delegazione della Svizzera Italiana, è stato assegnato ad Arianna Nadia Forni di 4G, per i buoni risultati nell’Opzione specifica latino, e a Gioele Di Lernia sempre di 4G, per i buoni risultati nell’Opzione specifica greco.

Il premio per il miglior risultato in francese, offerto dall’Ambasciata di Francia a Berna, è stato ottenuto da Iasmine Elisa Caroccia di 4F. Il premio per il miglior risultato in inglese, offerto grazie al sostegno della Oxford University Press, è stato assegnato, per eccellenti risultati, sempre a Iasmine Elisa Caroccia di 4F. Il premio per il miglior risultato in spagnolo, offerto dalla Casa Cultura, è andato a Glendy Franchesca Suriel Guerrero di 4D.

I premi per i migliori risultati nelle scienze sperimentali, messi a disposizione da oltre un ventennio dalla ditta Rex SA di Mendrisio, sono stati assegnati ad Alessio Barone di 4C nell’opzione specifica Fisica e Applicazioni della Matematica e a Siria Cereghetti di 4B nell’opzione specifica Biologia e Chimica.

Infine i premi per le migliori maturità 2019, assegnati agli allievi o allieve che hanno conseguito la miglior media globale nel proprio indirizzo di studio. Per l’indirizzo lingue il premio è stato assegnato a Gioele di Lernia di 4G, con 76 punti e una media di 5.43. Per l’indirizzo scientifico il premio è stato assegnato a Siria Cereghetti di 4B, che con 78.5 punti e una media di 5.61 ha ottenuto la miglior maturità in assoluto. Per l’indirizzo economia e diritto il premio è stato assegnato a Giulia Cianflone Mottola di 4D con 74 punti e una media del 5.29.

LICEO CANTONALE DI MENDRISIO