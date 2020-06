Un ebike sharing (e self-service) per Biasca e la Valle di Blenio

BIASCA - Un sistema di bike sharing con 20 mountain-bike elettriche e dock di ricarica, è questa l'innovativa offerta disponibile in tre comuni della Valle di Blenio (Serravalle, Acquarossa e Blenio) e il Comune di Biasca.

Il progetto è promosso dai Comuni stessi e coordinato dall’Antenna bleniese dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del Bellinzonese e Valli (Ersbv) con la collaborazione dell’Organizzazione Turistica Regionale Bellinzonese e Alto Ticino (Otrbat), le Autolinee Bleniesi SA e la Società Elettrica Sopracenerina SA.

«La particolarità di questa iniziativa riguarda la sua impronta prettamente turistica rispetto ai sistemi in vigore nei centri urbani. Da qui la scelta del tipo di bicicletta (e-MTB) per superare anche dislivelli più impegnativi e percorrere in tutta comodità vari tipi di percorsi con mezzi resistenti e adatti ad un più ampio target di persone: dai più giovani ai meno giovani, dai più esperti ai meno allenati», confermano i promotori in comunicato.

Il sistema è quello dell'app "velospot 2.0", già utilizzata anche nel Locarnese e nel Bellizonese.

Ersbv