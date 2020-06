Niente Ticino per il Circo Knie

LUGANO - Niente circo Knie in Ticino. Almeno per quest'anno. Dopo gli ultimi sviluppi concernenti l’allentamento dei provvedimenti da parte delle autorità, il più grande circo della Svizzera ha deciso di fare partire la sua tournée 2020 a settembre. Con un ritardo di 5 mesi e mezzo sul programma iniziale, la Prima si terrà il 4 settembre 2020 a Berna.

Il programma è pronto da tempo e tutti gli artisti non vedono l’ora di portare in scena le loro prestazioni.

Il tour prevede le seguenti 12 città: Berna, Langenthal, Thun, Aarau, Buchs, Coira, Zurigo, San Gallo, Wil, Rapperswil, Zugo e Lucerna.

«A malincuore», è stata invece presa la decisione di cancellare tutti gli spettacoli previsti nella Svizzera romanda e nel Ticino. «Si tratta di una decisione molto sofferta, ma indispensabile per pianificare in maniera efficace la tournée abbreviata in considerazione dei necessari tempi di spostamento», spiegano gli organizzatori.

La famiglia Knie spera che il pubblico svizzero francese e ticinese dimostri «comprensione per le decisioni prese in un momento così particolare e non vede l'ora di accoglierlo nuovamente l'anno prossimo».