Fa caldo. E si sfiorano i 30 gradi

LUGANO - Il mese di giugno si appresta a concludersi. Ciò significa che entriamo nel pieno dell'estate, come dimostrano d'altra parte le temperature in costante aumento.

Le previsioni di Meteo Svizzera, in questo senso, non lasciano spazio a dubbi: non si prevedono grossi cambiamenti nei giorni a venire. Per la gioia dei turisti approdati in Ticino, che potranno godersi temperature che nel fine settimana lambiranno da vicino la soglia dei 30 gradi.

A parte qualche possibile rovescio previsto nei pomeriggi/sera tra oggi e domenica, il tempo sarà prevalentemente soleggiato. E farà caldo anche la notte, con minime ormai vicine ai 20 gradi (oltre i quali si parla di notti tropicali).