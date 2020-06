L'Ordine dei medici è contento

BELLINZONA - «Noi l'avevamo detto». L'Ordine dei medici del Ticino ha accolto «con soddisfazione» la decisione del Consiglio federale di rimborsare totalmente i test del coronavirus. «La Confederazione ha finalmente fatto chiarezza» si legge in una presa di posizione diffusa nel pomeriggio dall'ordine.

«Ad oggi i costi diagnostici del “cosiddetto tampone” per il depistaggio del Covid-19 erano assunti in parte dalle Casse malati e in parte dai Cantoni, condizione che creava disparità di trattamento per quei pazienti, che, sottoposti al test, si trovavano a dover pagare la franchigia e la partecipazione dei costi» fa notare l'OMCT. «Abbiamo sempre richiamato l'attenzione su questa disparità, che penalizzava le persone che per problemi economici rinunciavano a sottoporsi al test».

Per i medici ticinesi «questa decisione permette di ridurre ulteriormente il rischio di una nuova impennata dei contagi».