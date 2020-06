In Ticino c'è un nuovo tipo di comunità

LUGANO - Prende avvio nella Svizzera italiana la rete caring communities per rafforzare la coesione sociale. Sviluppato dal Percento culturale Migros in collaborazione con sette organizzazioni, il progetto sostiene le iniziative locali incentrate sull’aiuto reciproco e il senso di comunità, anche attraverso un incentivo finanziario.

L'obiettivo: generare solidarietà tra le generazioni e le persone. Sviluppando forme di aiuto incentrate sulla responsabilità condivisa, in quartieri o piccoli paesi, da un capo all'altro del Ticino. Piattaforme per lo scambio di favori, reti di socializzazione per anziani soli, e molto altro. La rete caring communities prevede un sostegno finanziario per i progetti che operano secondo i principi della reciprocità, della convivenza e del vicinato. I temi affrontati possono essere: salute, cura, alimentazione, movimento, scambio di competenze, promozione delle pari opportunità.

È possibile inoltrare le candidature sul sito www.caringcommunities.ch/it/ (menu => incentivo di sostegno). La commissione regionale, composta da Marco Treichler (GenerazionePiù), Giorgia Bertocchi (Infoclic.ch Svizzera italiana), Andrea Banfi (Comune di Chiasso), Michela Luraschi (Pro Infirmis Ticino e Moesa) e Marcello Martinoni quale rappresentante della rete caring communities, sarà attiva nella messa in rete di progetti e nella distribuzione dei sostegni finanziari.