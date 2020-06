Riapre il bagno pubblico, con quattro regole base

BELLINZONA - La piscina della capitale apre sabato 27 giugno. Il bagno pubblico sarà accessibile fino al 16 agosto dalle 09.00 alle 20.30, dal 17 agosto al 6 settembre chiuderà alle 19.30.

A differenza di Lugano, non sono previsti sistemi di prenotazione. Ma per il periodo post-lockdown causato dalla pandemia di coronavirus, l’Ente Bellinzona Sport ha previsto quattro regole base da seguire all’interno dell’area delle piscine per garantire il rispetto delle norme emanate dal Consiglio federale:

1. nelle vasche mantenere la distanza di 2 metri;

2. nelle zone di riposo e sul prato tenere la distanza di 2 metri;

3. doccia obbligatoria prima di entrare in vasca;

4. nei ristoranti valgono le regole di GastroSuisse.

Le quattro regole saranno presenti all'interno della struttura su un’apposita cartellonistica informativa.

Quest'anno, inoltre, torna accessibile la passerella che consente l’accesso alle casse sopra allo snack bar.

Sul sito di Bellinzona Sport sono indicate le disposizioni per il prolungo e il rinnovo delle varie tipologie di abbonamento in relazione alla pandemia da Covid-19.