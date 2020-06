Sistemazione stradale e nuova rotonda, lavori conclusi

MENDRISIO - Si sono conclusi negli scorsi giorni i lavori per la sistemazione stradale di Via San Martino e di realizzazione della rotonda su Via Vignalunga, nel Comune di Mendrisio.

Tali infrastrutture rientrano nelle opere prioritarie del Piano regionale dei trasporti del Mendrisiotto e Basso Ceresio (PTM).

Il cantiere, che ha interessato il tratto di Via San Martino compreso tra la rotonda Morée e l’intersezione con Via Vignalunga, prevedeva il risanamento della sottostruttura, interventi di potenziamento e di sistemazione delle infrastrutture esistenti, il rifacimento della pavimentazione con l’allargamento del calibro stradale, la formazione di due marciapiedi, di cui uno ciclopedonale, la posa di pavimentazione fonoassorbente (prevista per l’autunno 2020), la realizzazione di pareti antirumore, nonché di una nuova rotonda.

I lavori, avviati nel mese di novembre del 2018, si sono conclusi a inizio giugno. La previsione di spesa dell’intero intervento ammonta a CHF 6,5 milioni.

La sistemazione stradale, che con la rotonda migliora l’accesso su Via Vignalunga, segna la conclusione della serie d’interventi, avviata negli scorsi anni, volti a migliorare la viabilità nel comprensorio della Città di Mendrisio.

