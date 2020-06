L'estate inizia... con tanto sole

LOCARNO - Sole, sole e ancora sole. Si possono riassumere così le previsioni meteorologiche per i prossimi giorni. Insomma, questo weekend è ufficialmente iniziata l'estate (come pure le vacanze scolastiche estive)... ed è un inizio davvero promettente. E che sta già facendo sorridere gli stabilimenti balneari.

Come si evince dalle previsioni di MeteoSvizzera, il sole ci accompagnerà almeno fino al prossimo giovedì. E le temperature saranno elevate: almeno per la prima metà della settimana si parla infatti di massime attorno ai 31 gradi centigradi. Successivamente scenderanno soltanto di uno o due gradi.

La giornata di giovedì sarà poi in prevalenza soleggiata. E verso sera non è escluso un temporale isolato in montagna. Scenario simile per venerdì, quando qualche temporale è poi possibile nella seconda metà della giornata.

Per le previsioni per il prossimo weekend (27-28 giugno) l'attendibilità è ancora media. Ma per ora si parla di giornate prevalentemente soleggiate e calde.