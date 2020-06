Il drive-in di Chiasso è stato un gran bel successo

CHIASSO - È stata decisamente un successo la due giorni di cinema drive-in, organizzata proprio dietro al Palapenz di Chiasso dall'Associazione Grande Velocità.

Diversi gli appassionati del grande schermo che si sono presentati all'evento, gratuito, organizzato in collaborazione con la locale Radio Gwendalyn e il Comune di Chiasso.

La due giorni, si è conclusa venerdì sera con la pellicola d'animazione di Hayao Miyazaki e Studio Ghibli "Si alza il vento". Prima dell'inizio del film Radio Gwen ha accompagnato gli spettatori alla visione con una trasmissione ad hoc in diretta FM.

Ma le proiezioni non si fermano, e riprendono settimana prossima (ma senza auto) sempre nella solita location e con una scelta di pellicole d'autore.

Qui di seguito, il programma:

giovedì 25 giugno

E.T. di Steven Spielberg

Stati Uniti - 1982 - 115’ - v. italiana - adatto per le famiglie

giovedì 2 luglio

Comizi d’amore di Pier Paolo Pasolini - adatto per le famiglie

Italia - 1965 - 89’ - v.o. italiano

Scelto da Lili Hinstin

giovedì 9 luglio

The Night of the Hunter di Charles Laughton

Stati Uniti - 1955 - 93’ - v.o. inglese con sottotitoli in francese

giovedì 16 luglio

The Salt of the Earth di Wim Wenders

Brasile, Italia, Francia - 2014 - 110’ - v.o. inglese con sottotitoli in italiano





Ti-press (Pablo Gianinazzi)