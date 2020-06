California Bakery, dal contratto decennale al fallimento

LUGANO / MILANO - Avrebbero dovuto occupare un posto al Quartiere Maghetti. Ma a Lugano non ci sono mai arrivati. E, anzi, sono proprio falliti. Stiamo parlando di California Bakery, o meglio, di C.B. Italy Srl, la società che controlla la catena. Il 27 maggio 2020 il Tribunale ordinario di Milano ne ha dichiarato ufficialmente il fallimento.

Nel 2018 con il Maghetti era stato firmato un contratto decennale per uno spazio di duecento metri quadrati. Ma l'apertura, nonostante pagassero l'affitto, non è mai arrivata. È stata rimandata più volte, arrecando - come ci aveva spiegato lo scorso novembre il direttore Riccardo Caruso - anche un danno d'immagine al quartiere luganese, costretto a una vetrina vuota per oltre un anno.

Il contratto con la Fondazione Maghetti è stato sciolto a inizio 2020. L'inquilino non è mai arrivato, così come le sue torte.

Nel frattempo al quartiere Maghetti restano vuoti due spazi commerciali di, rispettivamente, 73 e 90 metri quadrati ciascuno.