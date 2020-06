Gli autisti dei bus «ora rischiano di più»

BELLINZONA - Il contagio passa anche dai biglietti del bus. Dai soldi. E dall'aria che respirano passeggeri e conducenti. Questi ultimi saranno «più a rischio di prima» da settimana prossima, quando i titoli di viaggio torneranno a essere venduti a bordo: i sindacati sono preoccupati.

«I provvedimenti a tutela della salute dell'autista verranno allentati» scrive il SEV in una nota odierna. Il sindacato dei trasporti teme che, diminuendo il distanziamento tra autista e passeggero, le possibilità di trasmissione del coronavirus aumenteranno ancora. Autopostale e FFS hanno diramato un'informativa in cui «si suggerisce» alle aziende di trasporto pubblico di installare dei pannelli di Plexiglas. Ma la precauzione non è obbligatoria.

«Qualora i pannelli non venissero installati, si invita il personale ad indossare una mascherina igienica per tutta la durata della vendita di biglietti» scrive il SEV, che però è poco ottimista sulla risposta delle aziende. «Se le aziende adottassero l’opzione della mascherina, l’autista dovrebbe ad ogni fermata disinfettarsi le mani, mettere la mascherina, disinfettarsi le mani, togliere la mascherina e poi ripartire» fa notare il sindacato nella nota. «Resta poi il paradosso che mettendo la mascherina l’autista protegge il cliente, ma non è protetto se il cliente non la porta».

Il SEV lancia quindi un appello a tutte le aziende di trasporto pubblico in Ticino, affinché si dotino delle paratie. Le Autolinee bleniesi hanno già risposto positivamente. E gli altri, cosa faranno?