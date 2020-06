Cercasi due bambini per il film "Monte Verità"

LUGANO - Hai tra i 6 e i 12 anni e sei desideroso di far parte di un film? Cinédokké Sagl, in collaborazione con Ticino Film Commission, cerca due bambini/ragazzi maschi di età compresa tra i 6 e i 12 anni per il ruolo di due fratelli nel nuovo film “Monte Verità” del regista Stefan Jäger.

Non sono richieste caratteristiche particolari ed è benvenuto anche chi non ha mai avuto esperienze teatrali o cinematografiche. Non è richiesta una preparazione su una scena del film.

Chi fosse interessato, può scrivere alla responsabile Casting Mladenka Radic all’indirizzo MLA@cinedokke.ch comunicando Nome, Cognome, età del bambino e il numero di telefono di un genitore.

Per poter organizzare al meglio i provini è necessario indicare la data e la località di preferenza:

Venerdì 19 giugno – fascia oraria 13.00 – 17.00 – Palacinema di Locarno, Via Rusca 1, Locarno

Sabato 20 giugno – fascia oraria 13.00 – 17.00 – Spazio1929, Via Ciseri 3, Lugano

Domenica 21 giugno – fascia oraria 13.00 – 17.00 – Oratorio Balerna Via Dunant, Balerna

Lunedì 22 giugno – fascia oraria 13.00 – 17.00 – Palacinema di Locarno, Via Rusca 1, Locarno

Durante il provino saranno rispettate tutte le misure di igiene e di distanza sociale.