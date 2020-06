Fiamme in campeggio, arrivano i pompieri

TENERO - Incendio oggi pomeriggio in un campeggio di Tenero. Le fiamme sono divampate all'ultimo piano di uno stabile in muratura, all'interno di un camping in riva al Lago Maggiore. Sul posto sono intervenuti i pompieri di Tenero-Contra, e due pattuglie della Polizia cantonale per gli accertamenti del caso.

Non sono note al momento le cause dell'incidente. Le fiamme sono state in breve domate dai militi. Non si registrano per fortuna feriti, ma solo danni materiali.

FVR / M. Franjo