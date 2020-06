Lugano Nord, lavori in corso

LUGANO - Lavori notturni allo svincolo di Lugano Nord. Dal 15 al 19 giugno un primo cantiere riguarderà la corsia d'emergenza, che verrà bloccata dalle 20.30 all 5 del mattino. L'uscita in direzione nord-sud rimarrà comunque accessibile, con una riduzione di corsia e di velocità (100 chilometri orari).

Il secondo cantiere notturno - in programma sempre presso lo svincolo di Lugano Nord, a partire da lunedì 22 giugno 2020 - prevede invece la posa di paletti delineatori lungo la corsia di accelerazione in direzione sud. Una misura - scrive l'USTRA - volta a rendere più omogeneo l’inserimento dei veicoli in autostrada, soprattutto durante le ore di punta. Anche in questo caso l’accesso all’entrata di Lugano Nord verso sud sarà sempre garantito.